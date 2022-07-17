TESK Başkanı Palandöken, halk otobüsü esnafının yükünün hafifletilmesini istedi
TESK Başkanı Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor." açıklamasında bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarına dikkati çekerek, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, halk otobüsçü esnafının yükünün hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.
Mazot fiyatlarının taşımacı esnafı olumsuz etkilediğini aktaran Palandöken, toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülerine verilen desteklerde, artan enflasyon ve mazot oranında karşılık alınamadığını belirtti.
Hizmette aksama yaşanmaması için desteğin otobüs başına değil, yolcu başına verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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