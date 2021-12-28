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TESK Başkanı'ndan marketler çağrı: 'Aynı hızda inmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürünlerde fiyatlara zam yapan marketlere acilen indirim yapmaları çağrısında bulundu. Palandöken, "Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı" dedi.

Ekonomi 28.12.2021, 09:19
TESK Başkanı'ndan marketler çağrı: 'Aynı hızda inmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu. Palandöken, "Döviz kuru 18 liradan 11 liralara düştüğüne göre piyasaya fiyatları vatandaşın lehine çevirme zamanı geldi. Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı" dedi.

KİMSE DÖVİZDEN MEDET BEKLEMESİN

Palandöken, "Döviz kuru 18 liradan 11 liralara düştüğüne göre piyasaya fiyatları vatandaşın lehine çevirme zamanı geldi. Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Kimse dövizin yükselmesinden medet beklemesin" dedi.

ZEYTİN PEYNİRDEN PEÇETEYE KADAR FİYATLARI 4 KATINA ÇIKARANLAR VAR

Fahiş fiyatlara 4 katına kadar cezanın caydırıcı olmadığını belirten Palandöken, "Ekonomi üzerinde fırsatçılık yapılmasına izin verilmemeli. Vatandaş indirim bekliyor, bakıyorsunuz sudan zeytine, peynirden peçeteye her üründe yüzde 15-25'e varan zamlar yapılıyor. Denetimler artırılmalı, fırsatçılığın cezası ağır olmalı" diye konuştu.

"FIRSATÇILIĞA MÜSAADE EDİLMEMELİ"

Döviz kurundaki düşüşün ardından iş dünyası, meslek örgütleri fiyatların indirilmesi çağrılarını sürdürürken TESK Başkanı Palandöken vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Dövizde küçücük bir dalgalanma olduğunda bunu bahane edip fiyatları artırıyorlar. Tüm ürün gruplarında zam yapılıyor. Kurdaki gerileme bayağı hissedildi.

BEKLENEN İNDİRİMLER YAPILMIYOR

Ancak beklenen indirimler hala yapılmıyor. Yılbaşı bahanesiyle fiyatlar daha da artıyor. Artık etiketler değişmeli fiyatlar normale dönmeli. Fiyatların aynı kalması da zam sayılır. Piyasaya bakıyoruz hala sudan peynire birçok ürüne zam devam ediyor. Bu kabil edilebilir bir durum değil. Cezalar caydırıcılığını kaybetmiş durumda. Enflasyonu yükselten, piyasada güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırılmamalı" değerlendirmesini yaptı.

"VATANDAŞ UCUZU TERCİH ETMELİ"

Fiyatların düşmesi için girdi maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Doğalgaz, elektrikte de indirim olmalı. Gerekirse devlet kısa süre sübvanse edecek. Böyle bir uygulama piyasaya güven sağlayacak. Bazı ürünlerde zam yapılmaması bile önemli. Örneğin gazlı içeceklerde zam yapıldı, piyasalar kabul etmiyor.

Bu firmalara karşı vatandaş da ucuz olanı tercih etmeli, tüketeceği kadar almalı" yorumunu yaptı.

Piyasayı da küstürmeden caydırıcı denetimler yapılması gerektiğini belirten Palandöken, "Dört bakanlık bu konuda çalışıyor, denetimler yapılıyor. Piyasalarda güveni azaltan fırsatçılara hiçbir şekilde göz açtırılmamalı.

Zamlarda dövizin bahane edildiğini gördük. Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Piyasalara güvenin oluşması için tüm ürün gruplarında indirim gerekiyor" diye konuştu.

Stokçuluk ile depolamayı karıştırmamak gerektiğini kaydeden Palandöken, "Örneğin üretilen peynir 12 ay satılacak, depolanması normal. Fırıncı unu depolar. Sebze ve meyve bozulduğu için stoklanmaz" dedi.

#TESK Başkanı #market #fahiş fiyat
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