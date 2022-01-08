TESK Başkanı'ndan gıda fiyatlarındaki KDV oranıyla ilgili açıklama
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki KDV oranıyla ilgili açıklama yaptı. Palandöken, gıdada KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinin tamamında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 KDV öderken, perakende satarken de yüzde 8 KDV eklediğine işaret etti.
KDV uygulamasında aynı mal ve hizmetlere farklı vergi oranlarının uygulanmasının hem kayıt dışılığı artırdığına hem de uygulamayı zorlaştırdığına dikkati çeken Palandöken, "Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18'e çıkıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, gıda fiyatları arttıkça esnafın da satışlarının azaldığına işaret ederek, "Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1'e indirilmeli." ifadelerini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Alanyaspor
|20
|31
|8. Adana Demirspor
|19
|30
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|19
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Bursaspor
|19
|20
|17. Keciorengucu
|18
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|21
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|9