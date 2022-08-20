Tescilli "Yalova aronyası"nda hedef 35 ton rekolte

Üreticiler, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen meyvelerinin hasadına hazırlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gelecek hafta başlaması planlanan hasat öncesi Safran köyündeki 2 dönümlük bahçesinde aronya üreten Cemal Açış'ı ziyaret etti.

Parıldar, gazetecilere, çiftçilerle yaptıkları projeler sonucu Yalova aronyası üretim alanının 350 dekara çıktığını söyledi.

Aronyanın yüzde 50'sini organik tarımla ürettiklerini belirten Parıldar, hedeflerinin, 350 dekarın tamamını organik üretime dönüştürmek olduğunu aktardı.

Parıldar, aronyanın antioksidan ve antosiyanin seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenilenmesini hızlandıran, kalp damar hastalıklarına da iyi geldiği sağlık alanında çalışma yapan bilim insanları tarafından ortaya konulan bir ürün." dedi.

Rekoltenin 2020'de yaklaşık 8 ton olduğunu, geçen sene ise 25 tonun üzerine çıktığını aktaran Parıldar, bu yıl 35 tonu aşmasını beklediklerini bildirdi.

Hasat öncesi ekiplerin sahada suda çözünen kuru madde miktarını ölçtüğünü anlatan Parıldar, "Bu sene daha güzel bir verimimiz var. Bu hem çalılarımızın verim yaşını sağlamış olmaları hem de iklimsel verilerden dolayı bu sene rekoltemiz biraz daha fazla." ifadesini kullandı.

Cemal Açış ise emekli olduktan sonra bahçesine 2018 yılında aronya fideleri diktiğini belirtti.

İki dönümlük bahçesinden iki tona yakın ürün alacağını kaydeden Açış, "Organik sertifikalı üreticiler olarak aramızda perakende kilogramı 120 lira satış tavsiyesi kararı aldık. Toptanda ise 90 lira." diye konuştu.

Coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra Yalova aronyasının daha çok duyulduğunu, talebin arttığını bildiren Açış, satışlarının da kolaylaştığını sözlerine ekledi.