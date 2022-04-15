Tereyağı ihracatına kısıtlama
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirdiğini iletti.
Ekonomi 15.04.2022, 15:45
Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.
608 BİN DOLARDAN 34 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ
Pandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.
Kaynak:Bloomberg
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