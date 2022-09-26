Temiz enerjiye üç destek: Yüründükçe elektrik

Enerjide değişen trendler için milli çözümler geliştiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), kapılarını Yeni Şafak’ın da olduğu bir grup gazeteciye açtı. Başkentte bulunan Ar-Ge merkezinde işe koyulan TEMSAN mühendisleri, 3 alternatif enerji kaynağı üretti.

‘GÜNEŞ’ TARIMIN HİZMETİNDE

TEMSAN tarafından geliştirilen ürünlerden biri MOBİTEM. Cihazda amaç tarımsal arazilerin sulanabilmesi için gerekli enerjinin güneşten karşılanması. Bir römorkun üzerinde yer alan yerli güneş panelleriyle üretilen elektrik, tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Elektrik kullanılmadığı takdirde akülerde depolanabilecek. Böylece depodaki elektrik gece de kullanılıyor. Bir aracın arkasında kolay bir şekilde taşınabilen MOBİTEM’in ilk prototipi saatte 2,1 kilovatsaat elektrik üretebiliyor. Kara yolları taşımacılığına uygun olarak geliştirilen ve yüzde 85 yerlilik oranına sahip MOBİTEM, seri üretime geçmek için gün sayıyor.

HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ TEKNOLOJİSİ

TEMSAN’ın dikkati çeken ürünlerden biri de BİOTEM. Organik atıklardan biyogaz üreten BİOTEM, doğal gazın olmadığı kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin pişirmede kullanacağı enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Cihaz, 3 büyükbaş hayvanın atığıyla 1 ayda 12 kilogramlık bir mutfak tüpüne eşdeğer üretim sağlıyor. Türkiye’de 10 ilde kullanılmaya başlayan ürün seri üretim hazır. TEMSAN’ın geliştirdiği bir diğer ürün ise yürüdükçe elektrik üreten BASTEM. Bu cihazla mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretiliyor. Cihazla adım başına 0,03 watt enerji üretiliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef, liseler, üniversiteler, millet bahçeleri, yaya geçitleri.

Enerji verimliliğinde her hareket kıymetli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanında yapılan her verimlilik hareketinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Dönmez, “Bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde TEMSAN’ın hayata geçirdiği gibi yenilenebilir çözümler çok önemli. Her yatırım Türkiye’nin geleceği için” dedi. Prototipi geliştirilen cihazların yakın zamanda seri üretime geçmesi yönünde hazırlıklarının tamamlandığına değinen Dönmez, “Burada bizim amacımız sanayicimize yol göstermek. TEMSAN geliştirecek, talep olması halinde seri üretime geçilecek. Hepsinin tek amacı enerji ithalatını düşürmek ve dolayısıyla cari açığı azaltmak. Belki küçük adımlar olarak görünebilir. Ancak bu adımların, cihazların birbirinden değerli olduğundan hiç şüphe etmedik” ifadelerini kullandı.