Temerrüt faiz oranı düştü
Temerrüt faizi yeni yılda yüzde 11,75 oldu. Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekonomi 02.01.2023, 10:06 02.01.2023, 10:13
Kararda, Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde bu faiz oranının geçerli olacağı vurgulandı.
Buna göre, temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 11,75 olarak belirlendi.
Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da 800 lira olarak tespit edildi.
Belirlenen oran ve tutar 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da 555 lira düzeyinde uygulanıyordu.
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