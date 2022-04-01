Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi başladı

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düşürüldü. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. İndirim, deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak.

Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indirimi geldi. Düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendilde KDV oranı değişti.

Bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, diş ipi de KDV oranı değişen ürünler kapsamında.

KDV indiriminin detayları belli oldu

İndirim bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Düzenlemenin bugünden itibaren hayata geçmesiyle Ticaret Bakanlığı ekipleri de 81 ilde denetim yapacak.

KDV değişikliklerini etiketlere yansıtmayan firmalara ceza kesilecek.