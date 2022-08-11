Temel gıdalar için yeni destekleme modelleri uygulanacak

Hükümet, gıda enflasyonunu düşürmek için düğmeye bastı. Hem üretici hem de tüketicilerin mağduriyetini önleyecek düzenlemelere gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, başta et ürünleri olmak üzere Tarım Kredi marketlerinin etiketlerinde indirime gidilecek.

Tarım Kredi kooperatiflerinin Türkiye genelinde 1300 civarında şubesi bulunuyor. Bu indirimlerle, piyasada fahiş fiyatların önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Büyükşehirlerde tarıma uygun alanlar geliştirilecek

Daha ucuz ve taze meyve sebze için "kent tarımı" modeli hayata geçirilecek. Özellikle büyükşehirlerde tarıma uygun alanlar geliştirilecek.

Böylelikle şehirler arası uzun mesafelerden kaynaklanan lojistik maliyetleri düşürülecek, ürün kayıpları önlenecek, istihdam artışı sağlanacak.

Et, süt, un, yumurta, yağ ve şeker gibi temel gıdaların üretimi için yeni destekleme modelleri uygulanacak.

"Sen üret yeter" sloganıyla, ekim öncesinde ayni yardım, hasat sonrasında fark ödemesi yapılacak.

Küçük aile işletmelerine hayvancılık desteği sağlanacak.

Kırsal kesimde fiziki koşulların iyileştirilerek, hayvan ölümlerinin önlenmesi, et ve süt veriminin artırılması hedeflenecek.