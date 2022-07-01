Temassız ödemelerde limitler artırıldı

Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limitleri artırıldı. Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti yüzde 50 artışla 750 liraya yükseltildi.

Limit artışı bugünden itibaren geçerli...

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti.