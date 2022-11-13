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Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı 10 ayda 8,7 milyar dolar oldu

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın 10 ayında 8 milyar 720 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına imza attı.

Ekonomi 13.11.2022, 11:17
Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı 10 ayda 8,7 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Ekim 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 15,4 artarak 209,5 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,1 milyar doları aştı.

Ekim 2021'de 917 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 9 azalışla 834 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 8 milyar 720 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 361 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 137 milyon dolarla Gaziantep ve 107 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Ekim 2022'de de sektörün yaptığı 8,7 milyar dolarlık ihracatın 3 milyar 609 milyon doları İstanbul'dan, 1,5 milyar doları Gaziantep'ten ve 1 milyar doları aşkın bölümü Bursa'dan gerçekleştirildi.

Sektör, 10 ayda en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 71 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 53 milyon dolarla Belarus ve 41 milyon dolarla Almanya izledi.

Bu yılın 10 ayında ise sektör, İtalya'ya 852 milyon dolar, ABD'ye 464 milyon dolar ve İspanya'ya 429 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 310 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 152 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 99 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 10 ayında ise AB ülkelerine 3 milyar 556 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 1,3 milyar dolar ve Afrika ülkelerine 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ekimde 165 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,9 pay aldı.

Ocak-Ekim 2022'de ise sektör, 195 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı yüzde 4,2 oldu.

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