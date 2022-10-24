Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkartacak

Philips'ten 2022 üçüncü çeyrek satışlarına ilişkin yapılan açıklamayPhilips, Haziran 2021'de dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu cihazı ve vantilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırmıştı.a göre, üst üste 5'inci çeyrekte satışlar düştü ve şirket varlıkları azaldı.

Şirketin cirosu 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalarak 4,3 milyar euroya geriledi ve bu dönemde 1,5 milyar euro zarar edildi.

Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 358 milyon euro kar açıklamıştı.

Satışlardaki düşüşün devam etmesi bekleniyor

Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirketin, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda'da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkarılacağını bildirdi.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Philips Üst Yöneticisi (CEO) Roy Jakobs, "Önceliğimiz, geri çağrılan uyku apne cihazları sebebiyle müşterilerin kaybolan güvenini yeniden kazanmak, tedarik zincirindeki verimliliği artırmak ve şirket işleyişindeki hızı yükselmek. Bunu yaparken, bizim için kolay olmasa da derhal 4 bin çalışanımızın işine son vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.