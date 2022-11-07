TCMB Başkanı Kavcıoğlu, ASKON üyeleriyle bir araya geldi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen programda iş insanlarına seslenen Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, “Merkez Bankası olarak, ekonomi politikalarının kontrol alanının dışında kalan arz kaynaklı maliyet baskılarına faiz indirimleri ve makroihtiyati araçlarımızla bütüncül bir yaklaşımla karşılık veriyor, kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi destekliyor ve kredilerin istikrara katkı verecek şekilde dağılmasını sağlıyoruz.” derken, toplantıda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da “Ülke ekonomimize katma değer sağlayacak, ülkemizi ekonomik anlamda bir üst lige taşıyacak yatırım ve üretim odaklı her türlü politikaları destekliyoruz. Merkez Bankamız özellikle son dönemlerde ‘o ne der bu ne der’ kaygısı gütmeden ülkemizin kaynaklarının verimli noktalara yönlendirilmesi için üstün çaba sarf etmektedir, iş insanları olarak bunu takdir etmememiz düşünülemez’’ dedi.

Toplantının açılış konuşmasını ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın gerçekleştirildi. Katılımcılara hitap eden Aydın, ‘’Ülkemiz eski Türkiye değil. Yeni bir ekonomi modeli ile yol alıyoruz ve şu an doğru adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz yatırım ve üretim odaklı büyümeye devam etmek. Ayrıca enflasyonla da mücadele etmek. Bu bağlamda ülke kaynaklarımız son derece önem arz etmektedir. Bu noktada Merkez Bankamızın da alacağı kararlar büyük önem taşımaktadır. Ülke ekonomimize katma değer sağlayacak, ülkemizi ekonomik anlamda bir üst lige taşıyacak yatırım ve üretim odaklı her türlü politikaları destekliyoruz. Merkez Bankamız özellikle son dönemlerde ‘o ne der bu ne der’ kaygısı gütmeden ülkemizin kaynaklarının verimli noktalara yönlendirilmesi için üstün çaba sarf etmektedir. İş insanları olarak bunu takdir etmememiz düşünülemez” dedi.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu toplantıda şu mesajları verdi;

“Merkez Bankası olarak, uyguladığımız hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarından birini KOBİ kredilerinde gözlemlemekteyiz. Ocak-Eylül döneminde, KOBİ’ler tarafından kullandırılan kredi, 2021 yılının aynı döneminde KOBİ’ler tarafından kullanılan kredinin 10 katından fazladır.

Reeskont Kredilerinde geçen yılın ilk 9 ayında 3 binin altında bir sayıda firma reeskont kredisi kullanmışken, 2022 yılının aynı döneminde reeskont kredisi kullanan firma sayısı 6 bine yaklaşmıştır.

Yatırım taahhütlü avans kredisi programının 100 milyar TL’lik bölümü sanayi yatırımlarına, 50 milyar TL’lik bölümü ise turizm yatırımlarına ayrılmıştır.

Şu ana kadar toplamda 400’e yakın firmaya yaklaşık 60 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edilmiştir. Bu kredilerin coğrafi olarak da dağıldığını, 62 ilde sanayi ve turizm yatırımları için kredi tahsis edildiğini belirtmek isterim.

Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir.

Aldığımız kararların 2023 yılı içinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Türkiye ekonomisi için uyguladığımız ve enflasyonu kalıcı olarak yenecek liralaşma stratejimiz önümüzdeki dönemde giderek daha yoğun bir şekilde uygulama alanı bulacaktır.”