Tasarlayan üretenden daha çok kazanıyor

Cirosunun yüzde 75’ini yurt dışı satışlardan elde eden VitrA, Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek için ürünlerinin katma değerini katlayacak adımlar atıyor. Yurt dışındaki ilk pazarlama şirketini kurduğu Londra’da 30. yılını kutlayan VitrA, dünyada metrekareye en çok tasarımcı ve mimarın düştüğü yer olarak bilinen Clerkenwell’de showroom açtı. Tasarım endüstrisinin kalbi sayılan bölgedeki VitrA London’ın tanıtım toplantısında konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, önemli mesajlar verdi.

GURUR VERİCİ BİR YATIRIM

80 yılı geride bırakan Eczacıbaşı Topluluğu’nun yapı ürünleri iş kolunda geldiği noktayı dünya çapında bir başarı öyküsü olarak gördüğünü anlatan Bülent Eczacıbaşı, “Bu başarıda da VitrA’nın çok özel ve önemli bir rolü var. VitrA’nın şu anda içinde bulunduğumuz showroomu ise tasarım alanında standartlarımızın ne kadar yüksekte olduğunu temsil etmesi yönünden gurur duyduğumuz bir yatırım. Bu yatırımın, yapı ürünleri iş kolumuz un bugün itibarıyla ulaştığı 850 milyon avroyu aşkın ciroya da çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

TASARIM YETKİNLİĞİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

İyi tasarımın, katma değer ve rekabet gücü getirdiğini vurgulayan Eczacıbaşı, “Dünya pazarlarında satılan ürünlerin artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Ürünü üretenler değil, tasarlayanlar katma değerin aslan payını alıyor. Biz de tasarım yetkinliğimizi geliştirmek için atılımlar yapıyoruz. Tom Dixon da bunun en iyi örneklerinden biri” diye konuştu.

SATIN ALMA FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Topluluk olarak odaklandıkları her iş kolunda Türkiye’de lider oyuncu olmayı, uluslararası pazarlarda büyüyerek de bölgesel bir oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini belirten Bülent Eczacıbaşı, bu strateji doğrultusunda organik büyüme ve kapasite artırma odaklı yatırımları sürdürürken, satın alma fırsatlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.

3 YILDA 15,2 MİLYAR TL YATIRIM PLANLIYOR

2022 yılını organik ve inorganik yatırımlar için 500 milyon Avro tutarında harcamayla kapatacaklarını belirten Eczacıbaşı, 2023 yılında da yatırımlara tüm hızıyla devam edeceklerini, önümüzdeki üç yılda 800 milyon Avro’nun üzerinde yatırım planladıklarını söyledi. Bülent Eczacıbaşı, 2022 itibarıyla Topluluk gelirlerinin yüzde 60’ının ihracattan ve yurt dışındaki bağlı ortaklıklardan elde edildiğini de vurguladı.

İLAÇTA KENDİ MARKASIYLA BÜYÜYECEK

İlaç sektöründe kendi markasını üreterek var olmaya karar verdiklerini ve bunun için geçtiğimiz haziran ayında ABD’li ilaç şirketi Gensenta’yı satın aldıklarını hatırlatan Eczacıbaşı, “İthalat ve başkasına üretim yapıyorduk. Kendimiz üretmeye karar verdik ve Gensenta’yı satın aldık” dedi. Eczacıbaşı; nükleer tıp alanındaki iş ortaklığı olan Almanya’daki Eczacıbaşı-Monrol’e 30 milyon Avroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Satış gelirinin %1,5’i Ar-Ge ve inovasyona

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “VitrA London, ulusal ve uluslararası müşterilerimizle yoğun ve etkili bir etkileşim kurmamızı sağladı. Dünya çapında daha fazla büyümemizin ardındaki itici gücü oluşturacak” dedi. VitrA’nın gündemindeki yeni yatırımlarla ilgili bilgi veren Özkan, “Devam eden ve yakında başlayacak 190 milyon Avroluk yatırımımız var. Enerjiye daha yakın olacağımız yerlerde yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Güneş enerjisine yaptığımız yatırımla, enerji ihtiyacımızın %35’e kadarını kendi çatılarımızdan sağlayacağız. Gerisini de yeşil enerji satın alarak temin edeceğiz” diye konuştu. 2022 yılını 510 milyon Avro civarı bir ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Özkan, net satış gelirlerinin yüzde 1,5’ini Ar-Ge ve inovasyon için ayırdıklarını anlattı.

Sektörünün ihracat şampiyonu

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan ise uluslararası satışların cirodaki payının yüzde 80’i aştığını vurgulayarak, “2022 yılını 350 milyon Avro seviyesinde bir ciro ile kapatmaya hazırlanıyoruz. VitrA, Villeroy & Boch ve Engers markalı karolarımızla, Türkiye’de üst segmentte lideriz ve sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan kuruluşu olarak, yalnızca 2021’de ülkemizden Avrupa’ya gerçekleştirilen karo ihracatının metrekare bazında yüzde 25’ini VitrA Karo olarak biz gerçekleştirdik. Türkiye’den sonra ana stratejik pazarımız olan Almanya’nın en büyük ikinci karo tedarikçisi konumundayız” dedi.

Tasarım ikonu Tom Tixon ile çalışıyor

VitrA London’da; İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon’ın Liquid serisinin de aralarında bulunduğu en yeni koleksiyonlar sergileniyor. Londra Tasarım Ödülleri kapsamında, iç mekan tasarımı kategorisinde perakende alanında altın ödülüne layık görülün merkez, The Designer Award kapsamında banyolar için yılın en iyi sergileme alanı seçildi.