TARSİM prim desteği oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından gelecek yıl kapsama alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları tespit edildi. Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 "şehit yakını ve gazi" indirimi getirildi.

Kararla, 2022'de hayata geçirilen uygulamalara ilave olarak kapsam genişletme çalışmaları yapıldı.

Buna göre, bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirime gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 "ağaç çift poliçe indirimi" uygulaması getirildi.

Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı "ilk çiçeklenme" evresinden "beyaz tomurcuk" evresine getirildi.

Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı.

Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi.

Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alındı.

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapıldı.

Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde "yaban domuzu zararı" riski teminat kapsamına alındı.

Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

Hayvanlara ilişkin hayat sigortalarında indirim

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüze 5 indirim yapıldı.