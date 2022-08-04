Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: Et fiyatlarına indirim geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" dedi.

Bakan Kirişçi, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Burada açıklamalarda bulunan Kirişçi, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" dedi.

Kirişci ayrıca, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz" diye konuştu.