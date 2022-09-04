Tahıl sevkiyatı sürüyor: 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Ekonomi 04.09.2022, 12:09
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı bilgisi yer aldı.
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