Süte büyük zam!

Çiğ süt fiyatlarına 4 ay aranın ardından yüzde 21.2 oranında zam geldi. Bir litre çiğ süt 5 lira 70 kuruş oldu. Markette 10-15 lira aralığında satılan sütler 2-3 lira aralığında zamlanacak.

Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL'ye çıktı. Söz konusu artışın, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir."

Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı belirtildi. USK, 8 Aralık 2021'den itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL'den 4,70 TL'ye çıkarmıştı. Aralık ayındaki bu zamla marketlerde satılan 1 litrelik sütlerin fiyatı 5-7 liradan 10-15 liraya çıkmıştı.

1 Nisan'da marketler zammı bindirecek

Bugün çiğ süte gelen zamla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan'dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.

Peynire, kaşara, tereyağına zam yolda

Aralık ayındaki çiğ süt zammının ardından peynir, kaşar ve tereyağı gibi süt ürünlerine kallavi zamlar gelmişti. Çiğ süte 1 Nisan itibariyle gelen yüzde 22 zam sonrası peynir, kaşar, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünlerinin zamlanması da kaçınılmaz oldu.

Öte yandan bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı da çiğ süt destekleme prim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti.