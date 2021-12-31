Suğla Gölü'nün çevresindeki araziler kiralandı
Sosyal medya hesabından Suğla Gölü'yle ilgili bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Suğla çevresindeki arazilerin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Konya'mızdaki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık. Vatandaşlarımızın 90 yıldır yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduk. Hayırlı olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 31, 2021
"Konya'mızdaki Suğla Gölü'nün çevresinde hazineye ait arazilerde tarım yapan vatandaşlarımızın sözleşmeden doğan haklardan ve tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için bu arazileri kiraladık." ifadesini kullanan Kurum, vatandaşların 90 yıldır yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, Seydişehir'de 1560 vatandaşımıza 22 milyon 500 bin metrekarelik, Ahırlı'da bulunan Akkise Suğla arazisinde 2 bin 266 vatandaşımıza 14 milyon 200 bin metrekarelik, Yalıhüyük'te 584 vatandaşımıza 7 milyon 870 bin metrekarelik tarım arazisini kiraladık."
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