Sudan seferleri iptal
Türk Hava Yolları askeri darbeyle yönetimin el değiştirdiği Sudan'a yapılacak seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Ekonomi 26.10.2021, 17:20
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferleri yapılamayacak.
Kaynak: AA
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