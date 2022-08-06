Su ürünleri zenginliği dünyaya ihraç ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin su ürünleri sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Su ürünleri üretiminin geçen yıl 799 bin 851 ton olarak gerçekleştiğini belirten Kirişci, "Bu üretimin 471 bin 686 tonu yetiştiricilikten geriye kalan 328 bin 165 tonu ise avcılıktan sağlanmıştır. Toplam su ürünleri üretiminde avcılığın payı yüzde 41 iken, yetiştiriciliğin payı ise yüzde 59 olmuştur" dedi.

Kirişci, 2001'de ise gerçekleştirilen 594 bin 977 ton toplam su ürünleri üretiminin 527 bin 733 tonunun avcılıktan, 67 bin 244 tonunun yetiştiricilikten sağlandığı bilgisini paylaştı.

"Ülkemiz su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir"

Sektördeki üretim ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatında da önemli artışlar görüldüğüne dikkati çeken Kirişci, şunları söyledi:

"2001'de 54 milyon 487 bin 312 dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 1 milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara yükselmiştir. 2023 ihracat hedefimiz olan 1 milyar dolara 4 yıl önce 2019 yılında ulaşılmıştır. Yeni 2023 hedefi, 1,5 milyar dolar olarak güncellenmiştir.

Ülkemiz su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülkedir. 2021’de deniz ve iç sularda üretilen su ürünlerimiz sahip olduğu kalite, lezzet ve yüksek standart sebebiyle başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerin bulunduğu 106 ülkeye ihraç edilmiştir. Toplam su ürünleri ihracatının yüzde 55'i ise AB ülkelerine yapılmıştır."

''En fazla su ürünleri ihracatı 217,1 milyon dolar ile Rusya'ya''

Kirişci, geçen yıl en fazla su ürünleri ihracatının 217,1 milyon dolar ile Rusya'ya yapıldığına işaret etti. Bu ülkeyi, 162,4 milyon dolarla İtalya’nın izlediğini aktaran Kirişci, diğer ülkelerin ise 141,5 milyon dolarla Birleşik Krallık, 124,3 milyon dolarla Hollanda ve 99,5 milyon dolarla Yunanistan şeklinde sıralandığını söyledi.

Geçen yıl ihraç edilen su ürünlerinin parasal değer olarak yüzde 95’inin taze, soğutulmuş, dondurulmuş, konserve edilmiş balık ve türevlerinden oluşurken yüzde 5’inin karides, ıstakoz, kalamar, midye gibi kabuklu, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakçalardan oluştuğu bilgisini veren Kirişci, şunları kaydetti:

"2021'de gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 151 kalem balık ve balık türevleri, 60 kalem balıklar dışında kalan su ürünleri olmak üzere toplam 211 kalem su ürünü ihracatı yapılmıştır. 2001 yılında ise gümrük tarife ve istatistik kodları temelinde 168 su ürünü ihraç edilmişti. Bu ürünlerin 125'i balık ve balık türevlerinden, 43'ü balıklar dışında kalan su ürünlerinden oluşmuştu."

En çok kum midyesi avlanıyor

Türkiye denizlerinde en çok avlanan balık hariç su ürünü kum midyesi olarak öne çıktı. 20 yıl içerisinde değişen oranlarda avlanan kum midyesi, 61,2 bin ton ile 2012'de rekor sayıya ulaştı. Geçen yıl ise 16 bin 824 ton kum midyesi avlandı.

Deniz salyangozu ise 2001'de 2 bin 650 ton avlanırken, bu sayı 2021'de 7 bin tona çıktı. Karides de aynı dönemde 3 bin tondan yaklaşık 5 bin 500 tona yükseldi. Bunların yanı sıra kara midyesi ve mürekkep balığının da avcılığı yapılıyor.