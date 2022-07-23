Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Beşler Tekstil Cam Elyafı Üretim Tesisinin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, devletin müteşebbislerin önünü açmak üzere bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Türkiye'de müthiş bir üretim hamlesi olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"İşte teşvik belgelerimizle, organize sanayi bölgelerimizle, verdiğimiz farklı desteklerle aslında biz bu yatırımların yapılmasının önünü açıyoruz ve bunu niye yapıyoruz? Ülkemizin ekonomisi kalkınsın diye yapıyoruz. Ülkemizde Kayserili hemşehrilerimiz evine ekmek götürecek kazanç kapıları elde etsinler, emekçi kardeşlerimiz buradan evlerine ekmeklerini götürsünler diye yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de müthiş bir üretim hamlesi var. İşte İncesu OSB bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biraz önce rakamları aldım. Şu anda da 64 firma faaliyette. Tam 49 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Bu OSB ağzına kadar doldu. Şu anda 4,5 milyon metrekare."

"Global firmalar nasıl Türkiye'de yatırım yaparız diye araştırıyorlar"

Yatırım yapılması için OSB'yi genişlettiklerini anlatan Varank, yeni firmaların da sırada beklediğini dile getirdi.

Varank, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çin'den İtalya'ya kadar baktığımızda bu coğrafyada Türkiye'deki üretim kabiliyetlerine sahip başka bir ülke bulunmuyor. Türkiye 20 yılda üretim altyapısına yaptığı yatırımlarla şu anda müthiş bir ivme yakaladı. Global firmalar 'Nasıl Türkiye'de yatırım yaparız?' diye araştırıyorlar. Global firmalar, 'Tedarikçilerimizi nasıl Türkiye'den seçeriz?' diye araştırma yapıyorlar. İşte ihracatta yakaladığımız rakamlar da bunun en güzel göstergesi. Şu anda 12 aylık ihracatımız 250 milyar doları yakalamış durumda ve bizim ihracatımız öyle bazı ülkelerdeki gibi topraktan petrolü çıkar, gazı çıkar sat öyle değil. Bizim ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Biz ancak üretebilirsek satabiliyoruz."

Türkiye'nin potansiyelinin ve parlak geleceğinin farkında olunması gerektiğini vurgulayan Varank, "Olumsuzluk pompalayanlara aldırış etmeden, biz kabiliyetlerimize inanarak, neler yapabileceğimize inanarak, elbette bir ve beraber olarak bu ülkede taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." dedi.

"Tüm dünyada açıkçası fiyat artışlarıyla ilgili bir türbülans yaşıyor"

Varank, kamu tarafı olarak vatandaşların yanında yol yürümeye devam edeceklerini ve Türkiye'nin çok farklı noktalara geleceğini söyledi.

Dünyada yaşanan fiyat artışlarına değinin Varank, şöyle dedi:

"Tüm dünyada açıkçası fiyat artışlarıyla ilgili bir türbülans yaşıyor ve Türkiye olarak biz de elbette bunlardan etkileniyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız şunun altını özellikle her kabine toplantısında çiziyor, 'Emekçi kardeşlerimiz, sabit gelirli vatandaşlarımızın özellikle enflasyonun altında ezilmemeleri lazım.' Onun için biz yılın ikinci yarısında, temmuz ayında asgari ücreti arttırdık. Değerli kardeşlerim, 1960 yılından beri bu ülkede asgari ücret uygulanıyor ama hiçbir iktidar temmuz ayında bundan önce asgari ücreti artırmamış. 'Vatandaşlarımız şu anda sıkıntı çekiyor, onların imkanlarını arttıralım.' demedi. Bizden önce enflasyon yok muydu? Bu ülkede 3 haneli enflasyonları yaşadık, yüzde 150'leri, yüzde 170'leri bu ülke enflasyonda yaşadı. O iktidarlar, 'Ben emekçi kardeşimi düşünüyorum.' demedi ama biz siz kardeşlerimizin sıkıntılarının farkındayız. Bu manada da onların imkanlarını arttıracak şekilde elimizden geleni vermeye gayret gösteriyoruz."

Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da 40 yıldır, 50 yıldır görülmeyen enflasyon oranlarının görüldüğünü anımsatan Varank, "Bu bir türbülans. Bu türbülanstan hep beraber çıkacağız. Biz neler yapılması gerektiğinin farkındayız. Bununla ilgili adımlarımızı atıyoruz ve şunu çok iyi biliyoruz. 20 yıldır bu ülkede bütün badireleri nasıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde atlattıysak, bu dalgalı denizde de bu gemiyi yürütebilecek tek kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için onun liderliğinde biz inşallah özellikle ekonomik kalkınmamıza devam edeceğiz, bütün kesimlerin refahını yükseltecek şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Bakan Varank, açılışın ardından fabrikayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.