Starbucks’ta yüzde 25 zam!
Kahve zinciri Starbucks'ın, artan maliyetler nedeniyle kahve fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığı iddia edildi.
Ekonomi 07.04.2022, 13:05
Kahve zinciri Starbucks'ın, artan maliyetler nedeniyle kahve fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığı öne sürülürken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada yeni bir zam listesi yayınlandı. Kullanıcılar ise yeni zamlara tepki gösterdi.
YAYINLANAN YENİ LİSTE ŞÖYLE:
Cool Lime (Küçük): 30 TL
Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL
Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL
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