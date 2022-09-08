Starbucks'tan yeni zam!

Türkiye’de 500’den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı.

Yüzde 23'lük zammın ardından yeni fiyatlar şöyle oldu:

Short Filtre Kahve: 20 TL

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Cool Lime: 37 TL

Caramel Frappuccino: 39 TL

Java Chip Frappuccino: 39 TL

Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL olduStarbucks kahve fiyatlarına son olarak Nisan ayında yüzde 25, Haziran ayında ise yüzde 20 zam yapmıştı.