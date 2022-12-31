Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 961 bin 350 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 285 bin 975 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 96 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 150 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 669 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 523 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 193 milyon 164 bin 356 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 282 bin 410 metreküp olarak kayıtlara geçti.