SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül atandı.
Ekonomi 18.04.2022, 00:11
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül atandı.
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