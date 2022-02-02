banner38

'Sözde' indirim kampanyaları için Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Türkiye'de 'Dev indirim', 'Büyük indirim', 'İndirdik' başlıkları altında yapılan sözde indirimlere son vermek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ekonomi 02.02.2022, 10:09
'Sözde' indirim kampanyaları için Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Artık bir ürünün indirimi son 30 gün içindeki en düşük fiyat üzerinden yapılacak. Sahte yorum ve puanlama engellenecek. İşte yeni sistemin detayları. Son yıllarda adeta bir pazarlama taktiği halini alan sözde indirimler vatandaşların tepkisine neden olurken bu şikayetleri dikkate alan bakanlık, sözde indirimlere yeni düzenlemelerle son verecek.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde tüketiciyi koruyan düzenlemeleri devreye alan bakanlık, vatandaşın da aldatılmasının önüne geçecek. Düzenleme 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

En düşük fiyat baz alınacak

Düzenlemeyle 'reklamlarda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'indirimden önceki fiyat' ibaresi eklendi. Böylece bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Örneğin, bir ürünün fiyatı 100 TL iken firmalar bunu 150 liraya çıkarıp, 'Yüzde 50 indirim' başlığıyla 75 TL'ye satışa sunuyordu. Yeni düzenlemeyle artık o ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı baz alınacak. Eğer bu ürünün en düşük fiyatı 100 TL ise ve bu ürün 75 TL'ye düşüyorsa, ürüne yapılan indirim oranı yüzde 50 değil, yüzde 25 olarak belirtilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda ise indirimin miktarı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Mal ve hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetin aylık ve yıllık yüzde değeri, kredi vadesi, geri ödeme koşulları açıkça gösterilecek.

Sahte değerlendirmeye engel

Tüketicilerin bir mal veya satıcı hakkında değerlendirme yapmasına imkan sağlanan durumlarda, bu değerlendirmelerin, sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin verilecek. Satış artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişiyle anlaşma yapılamayacak ya da hizmet satın alınamayacak.

Güven endeksini artırır

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, yapılan yalancı indirimlerin artık firmaların birer pazarlama taktiği haline geldiğini söyledi. Özellikle son yıllarda sözde indirimlerle ilgili vatandaşlardan binlerce şikayet aldıklarını belirten Güllü, "Artık vatandaşlar indirimlerin gerçek olup olmadığından dahi şüphe duyuyordu. Bu düzenleme yalancı indirimlere 'Dur' diyor" ifadelerini kullandı. Daha önce sözde indirimlerde herhangi bir kıstasın olmadığını belirten Güllü, "Bakanlık yeni düzenlemeyle aslında bir kıstas getirdi. Özellikle 30 gün şartı çok büyük önem taşıyor. Burada bir ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı baz alınacak ve bunun üzerinden indirim yapılacak. Böylece yüzde 50-70 gibi sahte rakamlar değil eğer varsa gerçek indirim oranı ortaya çıkacak. Yoksa da vatandaşın kandırılmasının önüne geçilecek" dedi. Çabuk bozulan ürünlerde de bir önceki fiyatın baz alınacağını anlatan Güllü, online platformalardaki sahte değerlendirme ve puanlamaların da önüne geçildiğini kaydetti. Güllü, "Bu düzenleme piyasaya güven verirken, tüketici güven endekisinin artıracak. Firmalar açısından da daha adil bir rekabet ortamı sağlayacak" diye konuştu.

Cevap hakkına 72 saat süre

Hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanınacak. Değerlendirmeler, bu süre dolmadan önce veya gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde yayınlanmayacak. Yönetmelikle, satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yüksek fiyatla satışa sunma aldatıcı ticari uygulama kabul edilecek.

En üst düzeyde koruma

Ticaret Bakanı Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İndirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicilerimizi en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdik" dedi.

1- İndirim oranları en düşük fiyata göre belirlenecek.

2- Sıralamadaki sponsorlu ürünler belirtilecek.

3- Sadece satın alanlar yorum yapabilecek.

4- Vatandaş sahte değerlendirmelerle yönlendirilemeyecek.

5- İnternette karşılaştırmalı fiyat sunumu yapılacak.

6- Şikayet sitelerine düzenleme yapılacak. Satıcıya şikayet sitelerinde 72 saatlik cevap verme hakkı verilecek.

7- Kredili satışta faiz, vade, maliyet açıkça gösterilecek.

#Ticaret Bakanlığı #indirim
Yorumlar (0)
banner35
9
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11