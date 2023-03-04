SON DAKİKA: Motorin fiyatları zamlandı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarında uzun aradan sonra yeniden hareketlilik başladı. Buna göre motorin fiyatlarına bir liraya yakın zam geldi.
Ekonomi 04.03.2023, 09:27
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi... Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor. Ancak bugün motorin grubunda 91 kuruşluk zam gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 MART 2023 CUMARTESİ)
İSTANBUL
Benzin: 20,46 TL
Motorin: 21,52 TL
LPG (Otogaz): 11,63 TL
ANKARA
Benzin: 20,80 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 12,05 TL
İZMİR
Benzin: 20,75 TL
Motorin: 21,95 TL
LPG (Otogaz): 11,76 TL
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