SON DAKİKA: Motorin fiyatları zamlandı

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi... Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor. Ancak bugün motorin grubunda 91 kuruşluk zam gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 MART 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 20,46 TL

Motorin: 21,52 TL

LPG (Otogaz): 11,63 TL

ANKARA

Benzin: 20,80 TL

Motorin: 21,90 TL

LPG (Otogaz): 12,05 TL

İZMİR

Benzin: 20,75 TL

Motorin: 21,95 TL

LPG (Otogaz): 11,76 TL