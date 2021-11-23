Son dakika: Merkez Bankası'ndan önemli kur açıklaması
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kur seviyesine ilişkin bir taahhüdün olmadığı ve döviz kurlarının serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiği vurgulandı.
Ekonomi 23.11.2021, 18:01
TCMB'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.
Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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