ŞOK Marketler'den indirim üstüne indirim

Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinden ŞOK Marketler sürekli hale getirdiği indirimlerle vatandaşın cüzdanına katkı sağlıyor.

Özellikle temel ihtiyaç maddelerinde önemli fiyat artışlarının yaşandığı bugünlerde ŞOK Marketler, her gün düşük fiyat politikasıyla satılan ürünlerine ilave olarak ek indirimlere gittiğini belirtti.

İNDİRİMLERE EK WİN KAMPANYASI

ŞOK Marketler Ağustos ayında başta temel ihtiyaç ürünü olan gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere soğandan zeytine, peynirden yoğurda, yumurtadan pirince, diş macunundan deterjana yüzlerce üründe önemli indirimlere gitti. Temmuz ayında devreye alınan Win sadakat programı ile firma, müşterilerine mevcut kampanyalara ilave ekstra indirimler ve yapılan alışverişlerden TL kazanma fırsatı sağladı. Yine Ağustos ayında gıda ve temizlik kategorilerinde birçok üründe Win kampanyası uygulandı.

Taze sebze meyveleri “Tarladan Sofraya Doğru Tarım” projesiyle çiftçiden doğrudan alım yaparak en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden ŞOK yetkilileri, vatandaşların ihtiyaçlarını Türkiye’nin 81 ilinde kesintisiz şekilde karşıladıklarını belirtti. Çiftçiye finansal destek sağlanarak ve alım garantisi verilerek yerli üretimin desteklendiği projeyle; domatesten soğana, elmadan patatese onlarca çeşit tarım ürününün en taze ve uygun şekilde ŞOK müşterilerine ulaştırıldığı ifade edildi.

İNDİRİMLER EYLÜLDE DE DEVAM EDİYOR

Eylül ayında da indirimlere devam edecek olan ŞOK Marketler’de özellikle Cuma-Pazar arası yapılan hafta sonu kampanyalarında pek çok kategoride indirim yapılacağı belirtildi.

YÜZDE 25'E VARAN EK İNDİRİMLER

Bu kapsamda 8-9-10 Eylül tarihlerinde tüm meyve sebze ürünlerinde yüzde 15, tüm kuruyemiş kategorisinde yüzde 15 ve tüm toz çamaşır deterjanlarında yüzde 25 indirim yapıldığı ifade edildi.



