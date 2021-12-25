ŞOK Marketler binlerce satış noktasında fiyatları düşürdü
Döviz kurlarında yaşanan gerileme sonrası ŞOK Marketler, temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını aşağı çekti.
Ekonomi 25.12.2021, 09:10
ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Şok Ucuz...." denildi.
5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.
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