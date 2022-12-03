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Şok Market'ten Galip Aykaç’a istifa çağrısı

Şok Marketler Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalmasının sektöre ve derneğe zarar vereceği belirtildi.

Ekonomi 03.12.2022, 22:21
Şok Market'ten Galip Aykaç’a istifa çağrısı

Şok Marketler Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu, BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın 30 Kasım 2022'deki konuşması nedeniyle bir açıklama yaptı.

Şok Marketler Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Sn. Galip Aykaç, 30 Kasım 2022 tarihinde basına açık bir toplantıda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar öncesinde, basın açıklaması yapılacağı ve açıklamanın içeriği hakkında Gıda Perakendecileri Derneği tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmamış ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmamıştır. Son zamanlarda farklı mecralarda gerçekleştirilen zincir marketlere yönelik suçlamaların doğru olmadığı ve özellikle zincir marketlerin fiyat artışlarının müsebbibi olmadığı aşikardır ve enflasyonun sebebi olarak zincir marketlerin gösterilmesi doğru değildir. Ancak ilgili tarihte Sn. Galip Aykaç tarafından yapılan açıklamalar, bu haksız saldırılara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak fiyat artışı tartışmalarının siyasi düzleme çekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu açıklamalar nedeniyle Şirketimiz ve Derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir" denildi.

TOPLANTILARA KATILMAYACAĞIZ

"Şok Marketler Yönetim Kurulu olarak; yapılan bu açıklamaları üslup ve tarz açısından tasvip
etmediğimizi tarafınıza bildiririz" denilen açıklamada Aykaç istifaya davet edildi. Açıklamada, "Bu nedenle Sn. Galip Aykaç’ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden, kendisinin bu görevden ayrılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız. Ayrılma süreci tamamlanana kadar Şok Marketler olarak dernek faaliyet ve toplantılarına süresiz olarak katılmayacağımızı ve alınacak kararların Şirketimizi bağlamayacağını beyan ederiz. Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Karar

#Şok Market #galip aykaç #BİM
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