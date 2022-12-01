ŞOK Market'e iftira tutmadı

Geçtiğimiz günlerde ŞOK Marketler zincirine yönelik yaşanan sosyal medyadaki karalama kampanyasına yenisi eklendi. Çağrı Beyoğlu isimli Twitter kullanıcısı hesabında Erzurum Oltu'da bulunan ŞOK şubesinin belediye başkanının talimatıyla zabıtalar tarafından 8 gün kapatıldığını ileri sürdü. Olayın yalan olduğunun ortaya çıkmasıyla Çağrı Beyoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı hesabından tweeti sildi. Fakat bazı hesapların, yanlış olduğu ortaya çıkan tweeti silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

ŞOK MARKET'E İNDİRİM SUÇLAMASI

Musa Özsoy isimli bir Twitter kullancısı, ŞOK Marketi, piyasada 9.99'a satılan diş macununu indirim yapılmış gibi gösterip 25 liraya satmakla suçlamıştı. Söz konusu iddianın kısa sürede gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Bu iddianın üzerinden birkaç gün geçmişken yine ŞOK Market, sosyal medyada asparagas haberle gündem oldu. Çağrı Beyoğlu isimli Twitter kullancısı, "Son dakika!! Erzurum Oltu'da zincir marketlerden Şok Market Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tarafından 8 gün kapatma cezası verildi. Zabıtalar tarafından mühür vuruldu." iddiasında bulundu. Kapatma iddiasının yalan olduğunun ortaya çıkması üzerine hesap sahibi tweeti sildi.

YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE PAYLAŞMAYA DEVAM ETTİLER

Tweetin kaynağı tarafından silinmesine rağmen, sosyal medyada yaptıkları manipülatif paylaşımlarla bilinen hesaplar, kapatma iddiasını gerçekmiş gibi paylaşmaya devam etti. Söz konusu hesapların yalan olduğu anlaşılan paylaşımı kaldırmamakta ısrar etmesi akıllarda soru işareti oluşturdu.

ERDOĞAN: ELBETTE HER İDDİA DOĞRU ÇIKMAMAKTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklamada zincir marketlerle ilgili de konuşmuştu. Erdoğan açıklamasında, "Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz. Bu çerçevede ortaya konan ithamlar Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elbette her iddia doğru çıkmamaktadır. Ancak kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim vazifemizdir" demişti.

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ FİYATA 'DEVAM' DEDİ

Son günlerde marketteki fiyatlar nedeniyle başlayan tartışmalar üzerine, gözler etiketlere çevrildi. Bu akşam Kanal D ana haber fiyat artışlarını ele aldı. Haber bülteninde örnek olarak 1 kilogram Osmancık pirincin geçen yılki fiyatı ile bugünkü fiyatı kıyaslandı. Osmancık pirincin geçtiğimiz yıl bugünlerdeki fiyatı 12,90 olarak görülürken, bugünkü fiyatın ise neredeyse üç kat artışla 33,95 kuruş olduğu aktarıldı.

Haberde zincir marketlerdeki fiyat farkları de ele alındı. Kadıköy'de birbirine oldukça yakın iki farklı zincir market şubesindeki fiyat farkları aktarıldı. Aynı sokakta yer zincir market şubelerinden birinde Osmancık pirincin kilosu 33,95 olduğu görülürken, görüntülerde ŞOK Market'te 29,50 olduğu anlaşıldı. Marketlerden birinde patatesin kilosunun 17 lira olduğu görülürken, ŞOK'ta 7,95 olduğu görüldü. Yine aynı marketlerdeki soğanın da fiyatlarının farklı olduğunu vurgulayan Kanal D haber, diğer zincir markette soğanın kilosunun 17,5 lira olduğu gözlemlenirken ŞOK'ta 8,95 olduğu görüldü.

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