Siparişleri yetiştiremeyen üretici işçi bulamıyor

Başkent Ankara’nın kalbinin attığı sanayi siteleri de 50 bin işçi arayan İstanbul İkitelli gibi eleman bulamamaktan yakınıyor. Binlerce büyük ve küçük çaplı atölye, mesleğinde kendini ispatlamış kalfa ve ustaların kapılarını çalmasını bekliyor. Tornacı, frezeci, kaynakçı, kaportacı, CNC operatörü gibi alanında uzman iş ilanlarının yanında vasıfsız iş ilanlarının sayısı da fazla. Yeni Şafak, Ankara’nın önemli ve büyük sanayi siteleri Gersan, Ostim, İvedik ve Şaşmaz’da eleman arayışlarını inceledi.

ELEMAN İÇİN HER YOL DENENİYOR

Özellikle yetişmiş iş gücüne yönelik talep o kadar yüksek ki eleman teminine ilişkin arayış da çeşitlendirilmiş. Konu komşuya haber salma, emekli olmuş ustalara not bırakma dışında atölye girişlerine, cadde ve sokaklarda bulunan durak camları, direk gövdeleri, okul ve bina duvarlarını iş ilanları süslüyor.

İşini şansa bırakmak istemeyen atölyeler ve bazı esnaflar iş ilanlarını bir umut sosyal paylaşım siteleri Facebook ve WhatsApp gibi gruplardan da paylaşıyor.

TÜM İŞLETMELER İŞÇİ ARIYOR

Gersan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Biro, “İşveren işçi bulamıyor üstelik ücretler asgari ücretten daha fazla” dedi. Gersan Sanayi Sitesi’nde 403 işletme olduğunu ifade eden Biro, “Her bir işletmenin her biri en az 2 veya 3 elaman arıyor. Ücretleri ise en az yol, yemek, AGİ dahil 4 bin lira dolaylarında başlıyor. İşletmeler çalıştıracak elaman bulabilmek için asgari ücretten fazla ödeme yapıyor. Şu an 700 kişi Gersan’a gelse işsiz kalmaz” dedi.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA VERİYORUZ

Otomotiv sektörüne polen filtresi imalatı yapan bir firmanın müdürü Fuat Yakar da bir KADIN bir de erkek işçiye ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Yakar, “Firmamızı iki buçuk yıl önce kurduk. Kurduğumuz günden beri eleman arıyoruz. Şu an 7 kişi çalıştırıyoruz ama siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çalışacak olan elemanlarımıza asgari ücretten fazla veriyoruz ama yine de elaman bulamıyoruz. Bu sorunu sadece biz yaşamıyoruz, esnaf arkadaşlarımız da bu konuda şikayetçi. Alttan yetişmiş eleman gelmiyor. Elemanı biz yetiştirelim diyoruz yine de iş beğenilmiyor. Çalışmak için gelen de bir hafta dolmadan gidiyor, çalışma şartlarımız rahat olmasına rağmen. Almak istediğimiz işçiye ise 4 bin lira maaş vermeyi düşüyoruz” diye konuştu.

Patron çalışana yemek yapıyor!

Otomotiv sektörüne polen filtresi imalatı yapan firmanın sahibi Rıza Aktürk eleman bulamadığı için mutfakta çalışanlarına her gün yemek hazırlıyor. Aktürk, “İkisi atölyede biri de mutfakta çalışmak üzere işçi alacağım. Şu an 8 kişi çalışıyor ama bu yeterli değil. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Mutfakta çalışacak elemana da ihtiyacımız var. Bulamadığım için mutfakta işçilerime yemeği ben hazırlıyorum. Gelecek olan işçiye ilk etapta asgari ücret vereceğiz, işi öğrendikçe kısa sürede maşına zam yapacağız” dedi.