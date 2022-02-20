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Sınai mülkiyet başvuruları 12 kat arttı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 27 yılda yapılan yerli ve yabancı toplam sınai mülkiyet başvuruları 12 kattan fazla arttı.

Ekonomi 20.02.2022, 16:26 20.02.2022, 16:37
Sınai mülkiyet başvuruları 12 kat arttı

TÜRKPATENT verilerine göre, Kuruma 1995'te 1690 patent, 41 faydalı model, 16 bin 194 marka ve 2 bin 858 tasarım olmak üzere toplam 20 bin 783 başvuru geldi.

Kuruma 2000 yılında yapılan sınai mülkiyet başvuruları, 1995 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 112 artışla toplamda 43 bin 997 olurken, 3 bin 433 patent, 471 faydalı model, 29 bin 383 marka ve 10 bin 710 tasarım başvurusu yapıldı.

Daha sonra geçen 10 yılda toplam sınai mülkiyet başvurularının artış oranı yüzde 200’e yaklaşırken, toplam başvuru sayısı 131 bini aştı. 2010'da toplam yerli ve yabancı başvuru sayısı patentte 8 bin 343, faydalı modelde 3 bin 33, markada 85 bin 128 ve tasarımda 35 bin 234 olarak kayıtlara geçti.

2021'de başvuru sayısı 280 bine yaklaştı

Başvurularda 2020'de 2010'a kıyasla yüzde 83 artış hesaplandı. Kuruma 2020’de 18 bin 705 patent, 3 bin 627 faydalı model, 170 bin 590 marka ve 47 bin 606 tasarım olmak üzere toplam 240 bin 528 başvuru geldi.

Geçen yıl yerli ve yabancı toplam sınai mülkiyet başvuruları 280 bine yaklaştı ve 17 bin 566 patent, 4 bin 490 faydalı model, 191 bin 779 marka ve 65 bin 915 tasarım başvurusu yapıldı.

Mevzuat iyileştirmeleri, destek mekanizmaları ve farkındalık çalışmalarıyla 1995-2021 dönemini kapsayan 27 yılda, TÜRKPATENT’e yapılan sınai mülkiyet başvuru sayıları 12 kattan fazla arttı.

"Yasal altyapı güçlendi"

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye’nin 1995’te sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler sonrası dönemden bugüne sınai mülkiyet alanında büyük gelişim kaydettiğini vurguladı.

Türkiye'nin sınai mülkiyet üretim potansiyelini harekete geçiren çalışmalardan bahseden Asan, şöyle konuştu:

"Özellikle 2002 sonrası dönemde, ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirmeye yönelik atılan adımlar, geliştirilen destek mekanizmaları ve TÜRKPATENT tarafından yürütülen yoğun farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde, sınai mülkiyet üretim potansiyelimiz harekete geçti. 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türkiye’nin bu alandaki yasal altyapısı güçlenirken, bu gelişmeyi aynı yıl içinde TÜRKPATENT’in Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi olarak atanması takip etti."

Asan, elde edilen bu kazanımların ülkenin sınai mülkiyet verilerine güçlü bir şekilde yansıdığına dikkati çekerek, "Ülkemiz, dünyada son 27 yılda patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularında en fazla artış kaydeden ülkelerin başında geldi. Son yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye patent başvurularında 14’üncü, marka başvurularında 7’nci ve tasarım başvurularında 4’üncü sırada yer alırken, genel sıralamada 9’uncu oldu." dedi.

#Türk Patent ve Marka Kurumu
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