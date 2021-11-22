banner38

Silvan Projesi'nde sona doğru: 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak

Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesiyle 2022 yılında 3 barajdan sulama işlemleri başlatılacak.

Ekonomi 22.11.2021, 20:30
Silvan Projesi'nde sona doğru: 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak

8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi kapsamında çalışmalar hızla sürüyor.

Silvan Projesi kapsamında inşası süren Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının yapımının tamamlanmasıyla yörede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depolanabileceği kapasite oluşturulacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Silvan Barajı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili hem helikopterle havadan hem de yerinde incelemelerde bulundu.

Barajın güvenliğinde görevli Şehit Üsteğmen Murat Taylan Öncel ve jandarma üs bölgesindeki askerlerle bir araya gelen Karaloğlu, askeri gözetleme noktasından barajı izledi.

Daha sonra Babakaya tünelini gezen Karaloğlu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Silvan Barajı, Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak"

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin devam eden kısımlarını havadan görerek bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Projede ana barajla beraber 8 barajın olduğunu bildiren Karaloğlu, "Proje, sulama tesisleriyle aslında 31 ayrı işin olduğu, bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar lira olan büyük bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajında su tuttuk. Gelirken helikopterle de bunları yukarıdan görmüş olduk. Ambar barajında inşallah 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs barajında şu anda inşaat devam ediyor." diye konuştu.

Bulaklıdere Barajının ihalesinin 2021'in sonunda yapılacağını ve son alt baraj olan Karacalar Barajının ihalesinin de 2022'de gerçekleştirileceğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Silvan Projesi'nin şu anda üzerinde bulunduğumuz en önemli yatırımı ana baraj. Bu ana baraj gövdesi kaya dolgu ve ön yüzeyi beton kaplama Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. 175,5 metre yüksekliği ile de Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı ve 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Barajın sadece inşaat maliyeti değil bir de bugünkü rakamlarla 4 milyar liralık da kamulaştırma maliyeti var ki şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz."

Şu anda barajın taş dolgususun bittiğini, ön yüzeyinin de betonlama çalışmasının devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz, Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Su tuttuğumuz alanların kamulaştırılmasını tamamlayabilirsek 2022 sonunda inşallah su tutmuş olacağız." diye konuştu.

Karaloğlu, barajın temel amacının sulama olduğuna işaret eden Karaloğlu, "2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak bu barajdan, yani ana baraj ve alttaki 7 barajla beraber 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bu çok büyük bir alan ve tamamlandığında Silvan Barajı Diyarbakır’da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"2022 yılında 75 bin dönümlük alanda ilk sulamaya başlayacağız"

"Diyarbakır'ın özellikle Silvan, Bismil ve Sur ilçemizin çiftçilerinin gelirini çok yukarı çekecek. Özellikle bölgedeki sanayi, tarımsal ürünleri, pamuk, mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır'ı gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Ama Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine haline dönüşecek. 2022 yılında 75 bin dönümlük alanda Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajımızdan ilk sulamaya başlayacağız." diyen Karaloğlu, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"O barajlarımız su tutuyor. Projenin nihai bitmesi hem de barajın bitmesi için devam eden 2 büyük tünelimiz var. Babakaya ve Silvan tüneli. 19 kilometrelik 2 büyük tünel var. O tünellerin tamamlanması ve 97 kilometrelik ana kanal, saniyede 211 metreküp su taşıyacak büyük bir nehir. Ana kanalın tamamlanması için daha epeyce işimiz var. Şu anda yüzde 20'ler civarındayız. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak."

Barajın ayrıca 160 megavatlık kurulu enerji üretimine sahip olduğu ve bununla ilgili de santral binası inşasının devam ettiğini anlatan Karaloğlu, barajın ve projenin esas amacının tarımsal sulama olduğunu vurguladı.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak ve halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını Silvan'da yaptıklarına işaret ederek, "Burada çalışan bölgenin çocuklarını, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama biz her koşulda inşallah bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır." dedi.

Kaynak: AA
#diyarbakır #Silvan Projesi #sulama
Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7