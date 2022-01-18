banner38

Sigorta primleri indiriminde yeni dönem

İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor.

Ekonomi 18.01.2022, 10:34
Sigorta primleri indiriminde yeni dönem

İşverenin Türkiye genelindeki borcuna bakılacak. İşyerinin birinde borç çıksa diğeri de prim indirimi alamayacak
Gerçek kişilere Bağ-Kur prim sorgulaması yapılmayacak.

İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor.

Buna göre 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 lira ile 1876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak.

İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dahil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.

BORÇ SORGULAMASI YAPILACAK

Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim konusunda yapılan değişiklikler bu yıl uygulamaya giriyor.

Mevcut uygulamada işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

Birden fazla işyeri olan işveren bir şirketinde borcu olsa bile borcu olmayan diğer şirketinde indirim uygulanmaya devam ediyordu. Ocak ayı itibariyle işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.

BORÇ 20 LİRA DA OLSA KOD ALINAMAYACAK

İşyerinden birinde 20 lira ve üzeri borcu olan hiçbir işyeri için 5510 kodunu (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) seçemeyeceği için prim indirimi alamayacak. Beş puanlık prim indirimi çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Kurum'a olan borçlarını ödeyen, yapılandıran, taksitlerini düzenli ödeyenler ise prim indiriminden yararlanmaya devam edecek.

ALT İŞVERENLİK DE İNCELENECEK

Sorgulama şirketler için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işverenlerde de kimlik numarası ile yapılacak. Gerçek kişide Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları sorgulama konusu olmayacak. Alt işverenlikte de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Beş puanlık prim indiriminden yararlanan 51 ilde 6 puanlık prim indirimi de uygulanıyor.

Borcu olanlar bu indirim ve diğer teşviklerden de faydalanamayacak.

Yasal ödeme süresi geçen prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezasının olup olmadığının tespiti sırasında işverenin SGK'ya kendi adına tescil ettiği tüm işyerlerinde yasal ödeme süresi geçen prim borçları sorgulanacak.
Ayrıca, gerçekte o işyerinde çalışmayan birini sahte sigortalı gösterip sigortasız çalıştıran işverenler 5 puanlık indirim hakkından yararlanamaz.
Türkiye geneli borç durumu sorgulama işlemi SGK Online İş Yeri Bildirge Ekranı vasıtası ile "e Borcu Yoktur Aktivasyonu" seçeneği üzerinden gerçekleştirebilir.

Sabah

#SGK #prim #iş veren #İşçi
Yorumlar (0)
banner35
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11