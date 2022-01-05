SGK, milletvekilinden alacağını gazete ilanıyla istedi

SGK Aydın İl Müdürlüğü, kuruma borcu olup ödemeyen, hakkında başlatılan icra takip tebligatlarını kabul etmeyerek süreci uzatan kurum ve kişileri ilan yoluyla borçlarını ödemeye davet etti. Borçlular içinde 189 bin 807 liralık borcuyla AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un şirketinin de olması dikkat çekti.

ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMİNİ YATIRMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, milletvekili olmadan kısa bir süre önce devrettiği otomotiv şirketinde çalışanpersonelin tazminatlarını ödemediği için mahkemelik olan AK Partili Yavuz, SGK'ya çalışanların sosyal güvenlik primlerini yatırmadığı için icralık oldu.

BORÇLULARIN 15 GÜN İÇİNDE ADRES BİLDİRMELERİ İSTENDİ

SGK Aydın İl Müdürlüğü verdiği ilanda, borçlarından dolayı haklarında icra takiplerine geçilen kişi veya kurumlara tebligat mümkün olmadığını belirtti.

İlan da, "Adı, soyadı/ünvanları, borç türü, miktarı ile borç dönemleri belirtilen borçlulara ait ödeme emirlerinin posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmadığından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103-106 maddelerine göre 'İlanen' tebliğine karar verilmiştir" denilerek, ilgililerin 15 gün içinde adreslerini kuruma bildirmeleri istendi.

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