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Şekib Avdagiç'ten 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı

Hükümet asgari ücreti iyileştirme çalışmaları yaparken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’ten özel sektöre “elini taşın altına koy” mesajı geldi. Avdagiç, “Kamu tarafından sağlanacak katkıların yanı sıra özel sektörün de bir miktar kaynak aktarması gerekir” dedi.

Ekonomi 27.06.2022, 08:38 27.06.2022, 08:51
Şekib Avdagiç'ten 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı

Yaklaşık 7.5 milyon çalışan gözünü temmuz ayında yapılması planlanan asgari ücret artışına çevirdi. Hükümet asgari ücreti iyileştirmekle ilgili çalışmasını sürdürürken, patronlar da ‘asgari ücrette özel sektör elini taşın altına koymalı’ mesajı geldi. 650 binden fazla işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrette iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Avdagiç, “Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede kamu ile özel sektörün beraber adım atması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Çalışanların enflasyon karşısındaki kayıpların telafi edilmesi noktasında kamu tarafından sağlanacak katkıların yanı sıra özel sektörün bir miktar kaynak aktarması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, yıl başında da asgari ücrette önemli bir açılıma imza atıldığını kaydetti.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ KAMUOYUNA ANLATMALIYIZ

Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (Cityscape Qatar 2022) soruları cevaplayan Şekib Avdagiç, iş dünyası, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun durağan bir seyre gireceğini kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğini söyledi. Avdagiç, “Şu anda enflasyonun yükselmeye devam etmeyeceğinin somut olarak görülmesi lazım” diye konuştu. Baz etkisinden dolayı enflasyonun son çeyrekte düşüşe geçeceğini ifade eden Avdagiç, “Bu nasıl olacak? Biz iş dünyası olarak ileri dönemdeki artışları öngörerek abartılı fiyatlama yapmayacağız. Kamu da bazı fiyatlamalarını gözden geçirecek. Tüketiciler de alışveriş yaparken fiyata dikkat edenden alacak” diye konuştu.

KAMU PERSONELİNE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI

Gayrımenkul piyasalarındaki fiyat artışları sonrası kamu görevlilerinin megakente gelmek istemeyeceğini dile getiren Avdagiç, İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışan kamu görevlilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca makul fiyatlı ve metrekarede konut arzının artırılması gerektiğini ifade eden Avdagiç, inşaatın maliyeti kadar arsa maliyeti ekleyip devletin en fazla o tutarda kredi vermesini istedi. Avdagiç, İstanbul'un çeperinde yer alan ilçelerdeki hazine arazilerinde oluşturulacak uydu kentlerin de konut arzına katkı sunacağını bildirdi.

YEREL YÖNETİMLER ARSA İÇİN DEVREYE GİRMELİ

Son dönemde konut maliyetlerinde yaşanan artışa değinen Avdagiç, inşaat malzemesi üreticilerine haksızlık yapıldığını, üreticilerin ihracat fiyatının altında yurt içine mal tedarik ettiğini kaydetti. Kira fiyatlarında düşüşün sağlanması için önerilerini paylaşan Avdagiç, “Yerel yönetimler çok hızlı bir şekilde konut yapmaya uygun arsa üretmeli. Konut üretiminde arsa maliyeti yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. Makul fiyatlı ilave konut arsası üretilmesi ve bununla ilgili acil imar planları yapılması gerekiyor” diye konuştu. Avdagiç ayrıca, imar planında ticari arsalarda konut üretiminin önünün açılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Yabancıya konut satışında sektör dayak yiyor

Şekib Avdagiç, konutta birinci ve ikinci el satışların ayrı ayrı açıklanması gerektiğinin altını çizdi. Avdagiç, “Tıpkı otomobilde olduğu gibi. İnşaat sektöründe bunu sürekli vurgulamalıyız. Bunu kredilendirme politikasında verileri verirken ortaya koymamız lazım” diye konuştu. Ayrıca yabancıya konut satışında vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik eleştirilere tepki gösteren Avdagiç, “Yabancıların sadece yüzde 14’ü vatandaşlık için konut alıyor. Satışların yüzde yüzde 86’sı yatırım amaçlı. Burada garip bir mahalle baskısından dolayı bütün sektör dayak yiyor. Gidin İngiltere'ye, Almanya'ya bakın yatırımcılara nasıl davranılıyor” diye sordu.

Enflasyonun üzerinde artış yapılmalı

Özel sektörde milyonlarca asgari ücretlinin beklediği ‘ara zam’ umudu bu hafta netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen TÜRK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri asgari ücrete artışı ele aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu hafta başı veya hafta ortasında asgari ücretin geleceği ile ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artışın kamuoyundaki beklentilerin bir bölümünü karşılayabileceğini söyledi.

YÜKSEK BİR İYİLEŞTİRME OLMALI

Mahmut Aslan, artış konusunda rakam vermenin erken olduğunu belirterek, "İşçilerin taleplerinin dikkate alındığı ortak çözüm bulmamız gerekiyor. Geçen yıl yüzde 38 enflasyon varken yüzde 51 artış sağlanmıştı. Yine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 40 olduğunu düşünürsek, ocak ayında olduğu gibi yüksek bir oranda iyileştirme kamuoyundaki beklentilerin bir bölümünü karşılayabilir" dedi.

KOMİSYON KARAR ALMALI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun karar alarak bu dilimleri yıl içerisine yayabileceğini ifade eden Arslan, “Enflasyon arttı 'şu kadar iyileştirme yapılabilir, zam gelebilir' diyerek düzenleme yapmak mümkün. Bunun ile ilgili bir mevzuatımız var" ifadelerini kullandı. Bu arada, ilk kez İzmir İktisat Kongresi’nde değinilen asgari ücret, 1974 yılından itibaren ülke genelinde belirlenmeye başlandı. Asgari ücrete o tarihten sonra ilk defa 1999'da yılda 2 defa zam yapıldı. En son 2015 yılında asgari ücrete 2 defa zam yapıldı. Temmuz ayında artış yapılması halinde 7 yıl sonra ikinci kez asgari ücrete zam gerçekleşmiş olacak.

Kaynak: Yeni Şafak
#Şekib Avdagiç
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