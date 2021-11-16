Şekere zam geldi

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.

Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3.93 liradan satılan kristal şeker fiyatı 4.91 oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5.30'a çıktı.



