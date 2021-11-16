Şekere zam geldi
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatına yüzde 25 zam yaptı.
Ekonomi 16.11.2021, 08:58 16.11.2021, 09:24
Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.
Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3.93 liradan satılan kristal şeker fiyatı 4.91 oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5.30'a çıktı.
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