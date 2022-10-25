banner38

Şeker pancarında 1 milyon tonun üzerinde rekolte hedefi

Sivas'ta şeker pancarında hasat dönemi başladı. Kent, şeker pancarı üretiminde 6. sırada.

Ekonomi 25.10.2022, 18:06 25.10.2022, 18:10
Şeker pancarında 1 milyon tonun üzerinde rekolte hedefi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şeker pancarı üretiminde Türkiye’de 6. sırada yer alan Sivas'ta hasada katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde çiftçi Hüseyin Çamcı'ya ait 300 dönüm arazide traktörle hasat yapan Şimşek, üreticilere hayırlı ve bol hasat diledi.

Hasat sonrası açıklama yapan Şimşek, yaz dönemi boyunca kentte çeşitli hasatlara katıldığını ifade ederek, "Çiftçilerimizin sevincine ortak olduk ve büyük bir memnuniyetle gördük ki çiftçilerimizin bu yıl yüzü güldü. Emeklerinin karşılıklarını aldılar. Bugün de son hasadımızı gerçekleştirmek üzere Aşağıyıldızlı köyündeyiz. Burada şeker pancarı hasadına eşlik ettik." ifadesini kullandı.

Şimşek, kentin şeker pancarı üretimi ve kalitesi yönüyle ülke genelinde ön plana çıktığını vurgulayarak, "Her geçen gün şeker pancarımızın üretim alanı genişliyor. Geçen yıl 815 bin ton civarında pancar üretimi varken bu yıl rekoltenin 1 milyon tonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Ben çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyorum. İnşallah her yılları bu yılki gibi olsun. Emeklerinin karşılığını alsınlar." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi Çamcı da 300 dönümlük tarlasından bu sene yaklaşık 12 ton şeker pancarı rekoltesi beklediğini aktardı.

Kaynak: AA
#sivas #şeker pancarı #rekolte
Yorumlar (0)
banner35
20
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23