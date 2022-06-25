Şeker fiyatlarıyla ilgili açıklama

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK), Türkşeker'in açıkladığı "şekerin fabrika çıkış fiyatlarında yaptığı düzenleme" ile ilgili açıklama yaptı.

PANKOBİRLİK, Türkşeker'in şekerin fabrika çıkış fiyatlarında yaptığı düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "Uzun süredir baskılanan şeker fiyatında, Türkşeker tarafından fabrika çıkış fiyatlarında yapılan düzenlemenin, zaruri bir ihtiyacı karşılamakla birlikte şeker üretiminin de devam edebilmesi için üreticilere fırsat verilmesini sağlayacağı kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Fiyat düzenlemesi ile Türkşeker'in, maliyetinin altında fiyatla tüketicinin ihtiyacına cevap verilmeye çalışılan şekeri, maliyetine yakın bir duruma getirdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenlemenin mevcut market satış fiyatlarına yansıyacağını düşünmemekteyiz. Maliyet altı satış fiyatlaması devam etmiş olsaydı, pancar üreticisinin de ilerde büyük sıkıntılar ile karşılaşacağı gerçeğinin karşımıza çıkması muhtemeldir. Böylelikle pancar üreticisinin karşılığını alamayacağı kanaatini benimseyeceği ve pancar üretiminin beklenenin altında olabilmesi ile arz-talep dikkate alındığında şeker fiyatının daha da yüksek rakamlara ulaşması beklenebilirdi. Bu yüzden şekere zaruri bir düzenleme yapılması hem üreticinin hem de sektörün tüm paydaşlarının geniş anlamda düşünüldüğünde ülke ekonomisine ve halkın talebiyle arzına daha fazla fayda sağlaması beklenmektedir."