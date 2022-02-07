Şehirlerarası otobüs bileti fiyatları yükseldi

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasında, aralık ayına göre ulaşım madde fiyatlarında ocak ayında yüzde 9,5'lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimin akaryakıt fiyatlarının da artmasıyla birlikte yüzde 55,25 artışla şehirlerarası otobüs ücretlerinde olduğu gözlemlendi.

İkinci olarak en büyük artış yüzde 54,21'le otoban geçiş ücreti fiyatlarında olduğu belirlendi.

Otobüs ücretlerinde artış gözlemlenirken ulaşım madde fiyatlarında yüzde 5,62 azalışla uçak bileti ücretinde düşüş olduğu tespit edildi.