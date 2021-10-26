Seferler yarın ve perşembe günü de yapılmayacak
THY, Sudan'daki mevcut durumdan ötürü Hartum'a yapılacak seferlerin yarın ve perşembe günü de yapılmayacağını açıkladı.
Ekonomi 26.10.2021, 21:49
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etti.
THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
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