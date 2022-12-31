Şanlıurfa Zümrüt Tekstil satılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.
Ekonomi 31.12.2022, 10:36
TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.
Muhammen bedeli 267 milyon 650 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 1 Şubat 2023 saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
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