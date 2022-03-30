Şanlıurfa'dan 20 milyon dolarlık tarım makinesi ihracatı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki Şanlıurfa, üretimin yanında tarım makine ve ekipmanları ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

GAP kapsamındaki sulama yatırımları sayesinde tarım üretiminin her geçen gün arttığı kentte, farklı tarım aleti ve ekipmanlara da ihtiyaç duyuluyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar, tarım makine ve ekipmanlarının üretilmesi için kapasite genişletme yoluna gitti.

"Kentimiz tarımda lokomotif olacak düzeyde bir altyapıya sahip"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa'nın tarım alanları ve üretimiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti:

"Dünyanın ilgi odağı olan bölgemizde doğal olarak tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi elzemdir. Biz burada hep iddia ediyoruz, kentimiz Türkiye'nin ekonomik olarak tarımda lokomotifi olacak düzeyde bir altyapıya sahip. Bunun için teknolojik tarıma geçmek, daha hassas tarım uygulamaları yapmak için bölgemizde tarım makine ve ekipmanları imalatı ile ihracatı söz konusu. Firmalarımız bu özel makineleri üretimini yapmanın yanında ihracatını da gerçekleştiriyorlar."

"Ocak-Şubat aylarında ihracatımızı yüzde 12 artırdık"

Girişimcilerin özveriyle çalışarak modern, hassas tarım uygulamalarında kullanılacak makine ürettiğini vurgulayan Peltek, koronavirüs salgınına rağmen bu alanda yüksek rakamlarda ihracat gerçekleştirildiğini belirtti:

"Biz, 2020 yılında 20 milyon dolar tarım makine ve ekipmanı ihracatı gerçekleştirdik, 2021 yılında pandeminin ağır şartlarına rağmen ihracat miktarını çok düşürmeden yine 20 milyon dolar civarında ihracat yaptık. 2022 Ocak-Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre ihracatımızı yüzde 12 artırarak 4 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Salgının seyrinin değişmesiyle bu ihracatımızı daha da artıracağımızı öngörüyoruz."