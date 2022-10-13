"Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor"

Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.