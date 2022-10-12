Sanayi üretimi ağustosta beklentilerin altında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 arttı. Aylık bazda ise artış yüzde 2,4 oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,7; aylık ise yüzde 3 artması yönündeydi.

Temmuz ayı sanayi üretimi aylık değişimi yüzde 6,2 daralmadan yüzde 6,1 daralmaya revize edildi. Yıllık büyüme ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Temmuz ayında sanayi üretimindeki aylık daralma pandemi başından bu yana en sert daralma olarak kaydedilmişti.

Ağustos ayında imalat sanayisi açısından önemli göstergelerden biri olan satınalma yöneticileri endeksi eşik değerin altında kalarak daralmaya işaret etmişti.