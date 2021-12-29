Sakarya Gaz Sahası için hazırlanan ÇED raporu açıklandı
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Sakarya Gaz Sahası için hazırlanan ÇED raporunun olumlu olduğunu duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Endüstri Bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılması planlanan "Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesine" ilişkin ÇED raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonunca değerlendirildiği kaydedildi.
İlanda, şu bilgilere yer verildi:
"Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup, Zonguldak Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."
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