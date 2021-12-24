Şahap Kavcıoğlu'ndan kur açıklaması: "Gerekirse döviz alımlarına başlarız"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıdan sonra açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.
Ekonomi 24.12.2021, 19:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bloomberg'in aktardığına göre Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.
Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti. Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.
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